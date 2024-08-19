Ali Koç’a saldıran Fatih Özkan’ın ifadesi ortaya çıktı
Göztepe – Fenerbahçe müsabakasında sahaya inerek zaten gergin olan ortamı daha da geren Başkan Ali Koç’a, Fatih Özkan isimli maganda saldırmıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan Özkan’ın, “Yerler ıslaktı, hızımı ayarlayamadım” dediği öğrenildi.
Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç'un Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.
Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı.
Fatih Özkan'ın polisteki ifadesinde, "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği belirtildi.