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Spor Ali Koç'a PFDK şoku! İşte sevk edilme nedeni..
Spor

Ali Koç'a PFDK şoku! İşte sevk edilme nedeni..

Yeniakit Publisher
2023-10-06 20:16:00 -
Ali Koç'a PFDK şoku! İşte sevk edilme nedeni..

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çarşamba gecesi canlı yayında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi

İşte PFDK'nin açıklaması:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un 04.10.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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