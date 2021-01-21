Ali Koç yeni transferler olacağını söyledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç özellikle maçın başlama saati ve transferler hakkında gelen soruları yanıtladı.

Koç, Sivasspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Maç saatiyle ilgili tartışmaya yol açacak bir şey yok. Erzurum'da da bunu söyledim. TFF'ye yardımcı olmak lazım. Yoğun takvimi yönetiyorlar. Ben bakarken bile yoruluyorum"

"Ben Sivas'ı, Anadolu'nun Kadıköy'ü olarak tanımlarım. Üç puan almak için zor bir deplasman. Soğuk havayı eklediğimiz zaman zor olacağını biliyorduk. Maçın hakkının bu olacağını düşünüyorum. Burada alınan puanın değeri sonrada belli olacak"

"Takımdan ayrılacak oyuncular da olacak, gelecek oyuncular da var. İsimler belli, zamanı gelince açıklayacağız"