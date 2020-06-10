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Spor

Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-10 18:30:54 -
Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Ali Koç'un, 5 ve 7 Haziran tarihlerinde kulübün internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalar yapması nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildi.

Semih Özsoy'un da aynı nedenden kurula sevki kararlaştırıldı.

Hukuk müşavirliği, yöneticilerinin açıklamaları nedeniyle sarı-lacivertli kulübü de PFDK'ye gönderdi.





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