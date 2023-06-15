Ali Koç tüm tuşlara basıyor! Icardi’ye karşılık Arda Güler

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, için en ciddi taliplerden biri Fransa Ligue 1 ekibi PSG. Başkan Ali Koç ile PSG Başkanı Nasır El-Halifi bir araya geldi. El-Halifi, 18 yaşındaki yıldız Arda Güler'in şartlarını sordu, Ali Koç hemen karşı hamleye geçip, "Biz de Icardi'yi kadromuzda görmek istiyoruz" dedi. PSG Başkanı, Arjantinli oyuncu için belirledikleri bonservis bedelini Koç'a iletti.

Fenerbahçe kupa maçı sonrası transfer çalışmalarına hızlı başladı. Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta PSG Başkanı Nasır El-Halifi ile bir araya gelmiş, bu toplantı çok ses getirmişti.

PSG ARDA GÜLER’İ İSTİYOR

Sabah’ın haberine göre; bu görüşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı. İki başkan da yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için birbirlerinin yıldız isimleri üzerinden nabız yokladı. PSG’nin gündeminde sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler vardı.

Fenerbahçe’nin gündeminde ise Galatasaray’da geçen sezon kiralık oynayan Mauro Icardi vardı. PSG Başkanı Nasır El-Halifi, Avrupa’da birçok kulübün transfer listesinde olan Arda Güler’in durumunu sordu. Fenerbahçe Başkanı Koç’un, “Arda çok özel bir yetenek. Bir yıl daha takımda tutmak için uğraşıyoruz. Zaten sonrasında çok büyük takımlarda forma giyeceğine olan inancımız çok büyük. Bu konuda hiçbir endişemiz yok” yanıtını verdiği ve karşı hamleye geçtiği öğrenildi.

FENERBAHÇE ICARDİ’Yİ İSTİYOR

Ali Koç’un Galatasaray’da kiralık olarak oynayan ve bonservisi PSG’de olan Icardi’yi istediği bildirildi. Koç, “İcardi’yi takımımızda istiyoruz. Süper Lig’de başarılı işlere imza attı. Bize de büyük katkı verecektir. Nasıl yardımcı olursunuz” diye sordu. Nasır El-Halifi, Arjantinli yıldız için en az 14-15 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli istediklerini söyledi. 30 yaşındaki golcünün kontratını 30 Haziran 2024’e kadar elinde tutan PSG kulübünün başkanı, fiyat konusunda geri adım atmayacaklarını da ifade etti.

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