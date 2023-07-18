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Spor Ali Koç tüm tuşlara basıyor! Fenerbahçe’ye yeni dünya yıldızı
Spor

Ali Koç tüm tuşlara basıyor! Fenerbahçe’ye yeni dünya yıldızı

Yeniakit Publisher
2023-07-18 12:24:00 - 2023-07-18 12:26:27
Ali Koç tüm tuşlara basıyor! Fenerbahçe’ye yeni dünya yıldızı

Fenerbahçe'nin, Juventus'un yollarını ayırmak istediği Paul Pogba için devreye girdiği iddia edildi.

Transferde bomba üstüne bomba patlatmaya kararlı olan sarı-lacivertli ekip şimdi de dünya yıldızı Paul Pogba'nın peşine düştü.

Juventus'un 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için geçen hafta içinde çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.

Fransız futbolcunun geçen sezonki sakatlığı nedeniyle sağlık raporları incelemeye alındı.

Juventus'un elden çıkarmak istediği Pogba'nın "Yeni bir meydan okumaya hazırım" diyerek Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Fransız yıldız ile ilgili gelişmeler merakla takip edilmeye başlandı.
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Adı Fenerbahçe ile anılan Paul Pogba futbola Fransa'nın Torcy takımında başladı. Ardından bir başka Fransız ekibi Le Havre'nin yolunu tuttu.

Le Havre sonrasında ise Manchester United altyapısının yolunu tuttu. 2012 yazında ise Manchester United'dan Juventus'a transferi gerçekleşti.

Juventus'ta 4 sezon top koşturan futbolcu, 2016 yazında alt yapısında yetiştiği Manchester United'a transfer oldu.

2022 yazında ise Manchester United'dan bir önceki kulübü Juventus'a geri döndü.

Şimdilerde Juventus'tan ayrılması söz konusu olan 30 yaşındaki futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılıyor.

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