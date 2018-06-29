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Ali Koç transferi bitirdi! Barcelona'dan Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe, Barcelona'da top koşturan stoper Mina'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralıyor.

29 Haziran 2018 Cuma 10:40
Ali Koç transferi bitirdi! Barcelona'dan Fenerbahçe'ye geliyor

Jack Wilshere, Bas Dost derken, F.Bahçe transferde bir büyük ismi daha renklerine katmaya hazırlanıyor. Kanarya, uzun süredir gündemi meşgul eden Mina'yı Barcelona'dan bir yıllığına kiralıyor. Anlaşma, satın alma opsiyonlu olarak gerçekleşecek. Kolombiya ile Dünya Kupası'nda mücadele eden 1.95'lik stoper, turnuva bitince İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe'ye imza atacak.

KOÇ BİTİRDİ

23 yaşındaki dev savunmacı, özellikle hava toplarındaki üstünlüğüyle tanınıyor. Başkan Ali Koç'un, şirketlerinin sponsorluk anlaşmaları nedeniyle Barça'yla olan iyi ilişkilerini kullanıp transferi bitirdiği vurgulanırken, Katalan devinden başka isimlerin de gündemde olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, sağ kanat Aleix Vidal, orta saha Andre Gomes, Denis Suarez ve santrfor Thomas Vermaelen için de Barcelona ile masaya oturduğu iddia edilmişti.



KOLOMBIYA'YI TURA UÇURDU

Mina, dün Senegal'e attığı kafa golü ile Kolombiya'yı Dünya Kupası gruplarından lider olarak bir üst tura çıkardı. Grupta Polonya filelerini de sarsan Barça'lı stoper, Real Betis ve Liverpool'un da radarındaydı. Ancak işi Fenerbahçe bitirdi.

Kaynak: Takvim

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 10:40
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Mina
  4. Ali Koç
  5. Barcelona

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