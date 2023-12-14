Ali Koç TFF'ye ateş püskürdü! Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandığında...

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 1-1 biten karşılaşmanın sonrasında, futbola ve spora yakışmayan görüntüler bir kez daha yaşandı.

Maçın bitiş düdüğünü çalan hakem Halil Umut Meler, sahaya inen ve direkt üzerine yürüyen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu ve tekmeli saldırısına uğradı.

Önce yumruk yiyen, yediği yumruğun etkisiyle yere yığılan hakem Meler'i Koca ve diğer 2 kişi acımasızca tekmeledi.

Çaykur Rizesporlu oyuncular ve saha görevlilerinin araya girerek uzaklaştırdığı hakem Halil Umut Meler, bugün taburcu oldu ve izmir'deki ailesiyle buluştu.

Faruk Koca ve 2 kişi tutuklandı

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Saldırı sonrası kısa sürede haklarında soruşturma açılan saldırganlar ve sorumlulardan saldırgan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile diğer 2 kişi tutuklandı. Koca, kulüp başkanlığından istifa ederken, AK Parti'den de ihraç edildi.

Ligler ertelendi

Hakem Halil Umut Meler'e yönelik bu saldırı, dünyada da yankı buldu. Futbol camiasından birçok isim, saldırıyı kınarken, Türkiye Futbol Federasyonu da liglerin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Kulüpler Birliği olağanüstü toplandı

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kulüpler Birliği de Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un başkanlığında olağanüstü toplandı.

Ali Koç, başkanı olduğu Kulüpler Birliği'nin toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu:

"Halil Umut Meler'in yaşadıkları hepimizin içini acıttı"