Ali Koç takımını yalnız bırakmadı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin Anadolu Efes ile yaptığı maçta takımını yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin Anadolu Efes ile yaptığı maçta takımını yalnız bırakmadı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 5. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’in konuğu oldu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, başkanvekili Semih Özsoy ve bazı yönetim kurulu üyeleri takımlarını yalnız bırakmadı. Fenerbahçeli yöneticiler, kendilerine tahsis edilen locada müsabakayı takip etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.