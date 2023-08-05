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Spor Ali Koç o isim için masaya oturacak
Spor

Ali Koç o isim için masaya oturacak

Yeniakit Publisher
2023-08-05 19:24:00 -
Ali Koç o isim için masaya oturacak

Fenerbahçe, transfer gündeminde yer alan Kamerunlu yıldız Karl Toko Ekambi ile son bir görüşme yapacak.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi ile bugün son kez masaya oturacak. Görüşmenin ardından Kamerunlu futbolcunun transfer durumunun netlik kazanacak.

Son kez masaya oturacak

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli kulüp ve oyuncu bugün son bir kez görüşme gerçekleştirecek.

Oyuncuyla anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için Lyon'la 2 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı. Bugün yapılacak son görüşmenin ardından Ekambi'nin Fenerbahçe'ye transferi netlik kazanacak.

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