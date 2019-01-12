Ali Koç müjdeyi verdi! "Salı gününü bekleyin"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünden düşerek yaralanan ve bugün taburcu edilecek Fenerbahçe taraftarı Soner Ergen'i ziyaret etti. Sonrasında da basın mensuplarına açıklama yaptı

Transferi açıklıyor

Bir muhabirin, "Başkanım, Fenerbahçe taraftarı sizden bir müjdeli haber daha bekliyor. Transfer hakkında bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna ise, "Her şeyin yeri ve zamanı var, Salı günü Camiaya Sesleniş programında açıklarız" diyerek Fenerbahçe taraftarına transfer mesajı verdi.

Taraftara uyarılar

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, konuşmasının başında taraftarlara tribünlerde daha dikkatli olmalarına karşı uyarılarda bulunurken, "Taraftarımıza da bir kaç şey söylemek istiyorum, öncelikle dikkat edin. Tribün kazaları çok yaşanmaya başladı. Tribün dostluğu, tribün kardeşliği, yoldaşlığı... İlk günlerden beri arkadaşları yalnız bırakmadı. Tribün dostluğunun kıymetini de bir kez daha görmüş oldum. Fenerbahçe Spor Kulübü için de güzel bir gün. " dedi.