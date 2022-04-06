Ali Koç kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe'de futbolculara çılgın derbi primi

Süper Lig'in 32. haftası Fenerbahçe- Galatasaray derbisine sahne olacak. 10 Nisan pazar günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada sarı-lacivertli futbolcular, ezeli rakiplerini devirirlerse ciddi bir primle ödüllendirilecekler.

11 milyon TL'lik prim dağıtmıştı

Takvim'in haberine göre, Derbi maça kadar Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne moral ziyaretleri yaparak teknik heyeti ve futbolcuları Galatasaray derbisine daha iyi motive etmeye çalışacak olan Fenerbahçe yönetimi, dev maç için kesenin ağzını da açtı. Ligin ilk yarısında Galatasaray'ın sahasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren derbi maç sonrası takıma 11 milyon TL'lik prim dağıtan sarı-lacivertli yönetimin bu kez ise rakamı daha da artırdığı öğrenildi.

Primin miktarı arttı

Fenerbahçe yönetiminin Galatasaray derbisinin kazanılması halinde takıma 15 milyon TL'lik bir prim ödemesi yapmayı kararlaştırdığı ve bunu da derbiden önce futbolculara duyuracağı ifade ediliyor.