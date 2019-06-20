Ali Koç: “İnşallah yarın şampiyon olacağız”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Yapılan oyunlara ve oluşturulan gerginliklere rağmen yarın basketbolda şampiyon olacağız” dedi. Başkan Koç öte yandan yarın sarı-lacivertli taraftarın aldığı ceza için basketbol federasyonuna gerekli başvuruyu da yaptıklarını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV’de kulübe maddi destek için yapılan “winwin” kampanyasında önemli açıklamalarda bulundu. Yarın Tahincioğlu Basketbol Süper Lig Play-Off Final serisinde Anadolu Efes ile yapılacak olan 7. ve son maçtan zaferle ayrılarak şampiyon olacaklarını söyleyen Başkan Koç, “Taraftarımızın kulübe katkıları çok iyi. Yapılan kampanyalarda sonuçlar çok iyi. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Basketbol serimiz nedeniyle program tarihlerini değiştirdik. Yarın inşallah basketbolda şampiyon olacağız. Yapılan oyunlara ve oluşturulan gerginliklere rağmen şampiyon olacağız. Kupayı alırsak bizden mutlusu yok” dedi.

“Federasyona başvurumuzu yaptık”

Fenerbahçe taraftarının Efes maçında cezası nedeniyle tribünde olamayacağını ancak Türkiye Basketbol Federasyonu’na gerekli başvuruları yaptıklarını belirten Başkan Ali Koç, “Taraftarımıza bir yasak geldi. Başvurumuzu yaptık. Sabah sonucunu bekliyoruz. Olumsuz cevap da alsak yönetim olarak takımımıza desteğimizi vereceğiz. İnşallah o kupayı alıp, geleceğiz” yorumunu yaptı.