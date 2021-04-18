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Gündem Ali Koç ile Ekrem İmamoğlu işbirliğiyle Fenerbahçe stadında skandal Kanal İstanbul reklamı!
Gündem

Ali Koç ile Ekrem İmamoğlu işbirliğiyle Fenerbahçe stadında skandal Kanal İstanbul reklamı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayalim dediği Kanal İstanbul projesine CHP'nin başını çektiği muhalefet asılsız iddialarla karşı çıkarken Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'den tepki çeken bir hareket geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 01:24:00 -
Ali Koç ile Ekrem İmamoğlu işbirliğiyle Fenerbahçe stadında skandal Kanal İstanbul reklamı!

Takımın stadının dış bölümünde yer alan ekranlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kanal İstanbul karşıtı reklamları yer aldı. Bazı taraftarlar duruma tepki gösterirken Ali Koç'un amacının Fenerbahçe olmadığı dile getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Kanal İstanbul projesine CHP'nin başını çektiği bir grup asılsız iddialarla karşı çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde de 104 emekli amiral Montrö Sözleşmesi bahanesiyle Kanal İstanbul'u da hedef alarak darbe imalı bir bildiri yayınladı.

Amirallerin darbe imalı bildirisi sıcaklığını korurken Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'den tepki çeken bir hareket geldi

Kanal İstanbul üzerinden siyasete müdahale çabası

Daha önce de İstanbul Sözleşmesi üzerinden siyasete müdahale etmeye çalışan Koç yönetimindeki Fenerbahçe bu kez de Kanal İstanbul'u hedef aldı.

Proje karşıtı reklamlar

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin dış bölümünde yer alan ekranlarda CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kanal İstanbul karşıtı reklamların yayınlandı.

Fenerbahçe’den açıklama!

Konuya ilişkin Fenerbahçe'den açıklama geldi.

Açıklama şu şekilde: 

"Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin dış bölümünde yer alan LED ekranlardaki bir video ile ilgili bu akşam sosyal medyada bazı paylaşımlar yapıldığını takip ettik.

2011 yılı itibarıyla stadımızda yer alan iki büyük LED ekranın her saat başı 15 dakikalık kullanım hakkı; genel kullanım sözleşmesi doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aittir.

Geçmişte başlamış, uzun yıllardır da devam eden bu uygulama gereğince; ilgili dakikalarda kullanılan video ya da görsel içeriklerin, kulübümüzle, kulübümüzün hiçbir süreci ile bir bağlantısı ve ilgisi bulunmamaktadır, bahsi geçen video da İBB TV'ye ait bir içeriktir.

Konuyu kamuoyunun bilgisine sunuyor;

bu vesile ile bugün de olduğu gibi mütemadiyen Kulübümüzü siyasetle ilişkilendirmeye çalışanları şiddetle kınadığımızı vurgulamak istiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

 

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