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Ali Koç ile 4 saat görüşmüşlerdi! Mahkemeye gidiyorlar

Fenerbahçe'de eski teknik direktör Aykut Kocaman'ın ekibinde görev alan ve geçtiğimiz günlerde görevlerinden alınan yardımcı antrenörlerin mahkemeye gitmeye karar verdiği öğrenildi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 17:12
Ali Koç ile 4 saat görüşmüşlerdi! Mahkemeye gidiyorlar

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde görevlerinden alınan Aykut Kocaman'ın antrenör ekibi, Ali Koç ile 4 saat süren bir toplantı yapmış ve bu toplantıda olayların Ali Koç'a yanlış aktarıldığını iddia etmişlerdi.

Toplantı sonrasında bazı şeylerin hala çözülmediği ve bu antrenörlerin mahkemeye gitmeye karar verdiği öğrenildi.

Açıklama için doğru zaman bekleniyor

Yaşanan olaylarla ilgili olarak hem görevlerine son verilen antrenörlerin hem de zan altında kalan Aykut Kocaman'ın önümüzdeki haftalarda açıklaması bekleniyor. Ancak takımın son dönemde kötü sonuçlar alması nedeniyle, yapılacak açıklamaların takıma zarar vereceğini düşünen Aykut Kocaman ve ekibi, doğru zamanı bekliyor. Ayrıca görevlerine son verilen antrenörler, hukuki haklarından vazgeçmiş değiller. Antrenörler bu haklarını mahkemeye taşıyacaklar.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 17:12
  1. Fenerbahçe
  2. Aykut Kocaman
  3. Ali Koç

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