Ali Koç, iki ismi işaret etmişti! Ortaya çıktılar
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Camiayı bilen, hizmet etmiş, o ruhu aşılayacak 2 Türk hoca çıkıyor karşımıza.' ifadesi sonrası bu isimler merak konusu oldu. İşte Koç'un işaret ettiği iki isim.
Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul toplantısında Ali Koç, Türk hoca ile çalışacaklarını resmen açıklamıştı. Koç, isim vermeden 2 Türk hocanın öne çıktığını belirtirken, bunların kim olduğu netlik kazanmaya başladı.
Volkan Demirel ya da İsmail Kartal
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk hocayla çalışacaklarını açıkladıkları konuşmasında, "Camiayı bilen, hizmet etmiş, o ruhu aşılayacak 2 Türk hoca çıkıyor karşımıza." ifadelerini kullanmıştı. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda İsmail Kartal ve Volkan Demirel ile masaya oturması bekleniyor.
1+1 yıllık sözleşme imzalanacak
Ali Koç'un anlaşmaya vardığı 2 isimden biri Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Yönetim kurulu ile yapılacak son toplantılarda fikirler alındıktan sonra Koç, son kararını verecek.
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