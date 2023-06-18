Ali Koç, iki ismi işaret etmişti! Ortaya çıktılar

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul toplantısında Ali Koç, Türk hoca ile çalışacaklarını resmen açıklamıştı. Koç, isim vermeden 2 Türk hocanın öne çıktığını belirtirken, bunların kim olduğu netlik kazanmaya başladı.

Volkan Demirel ya da İsmail Kartal

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk hocayla çalışacaklarını açıkladıkları konuşmasında, "Camiayı bilen, hizmet etmiş, o ruhu aşılayacak 2 Türk hoca çıkıyor karşımıza." ifadelerini kullanmıştı. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda İsmail Kartal ve Volkan Demirel ile masaya oturması bekleniyor.

1+1 yıllık sözleşme imzalanacak

Ali Koç'un anlaşmaya vardığı 2 isimden biri Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Yönetim kurulu ile yapılacak son toplantılarda fikirler alındıktan sonra Koç, son kararını verecek.