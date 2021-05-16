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Spor Ali Koç için flaş çağrı: Taraftarın psikiyatri giderleri karşılanmalı
Spor

Ali Koç için flaş çağrı: Taraftarın psikiyatri giderleri karşılanmalı

Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray'ın arkasından sezonu üçüncü tamamlayan Fenerbahçe'de Kulüp Başkanı Ali Koç'un başarısızlığı sorgulanmaya başlandı. Taraftarların yapılan hamlelere karşı sesiz yükselirken verilen yeni vaatlere artık kimse inanmıyor. Taraftarın psikolojisinin bozulduğuna işaret eden gazeteci Enver Aysever'den flaş bir çağrı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 15:14:00 -
Ali Koç için flaş çağrı: Taraftarın psikiyatri giderleri karşılanmalı

Süper Lig'de şampiyonluk şansını son haftaya kadar sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u son anlarda bulduğu gollerle geçse de ilk ikide yer alamadı. Şampiyonlar Ligi vizesi de alamayan Fenerbahçe'de bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Üçüncü yılında da şampiyonluk sevinci yaşayamayan Ali Koç, bu sezon 20 transfere imza attırmıştı.

Sarı-lacivertliler baskın olacağına, Kayserispor ikili mücadele kazanan ve pozisyona giren taraftı. 18. dakikadaki hızlı atakta Pedro Henrique ile öne geçen sarı-kırmızılıların direnci iyiden iyiye arttı. İlk yarı boyunca F.Bahçe tek şut çekebildi.

Maç boyu sert oyunu bırakmayan Kayserispor, ikinci yarıda bu sertlik yüzünden az daha korkulu rüya görecekti. Serdar'ın çekilmesiyle kazanılan penaltıyı Fenerbahçe'de Jose Sosa kaçırarak, ev sahibi ekibin ekmeğine yağ sürdü.

Devamında Kayserispor, çok net 4 pozisyondan yararlanamadı. Fenerbahçe ise baskı yapmaya çalışan taraftı ve bunun da sonucunu Valencia (pen.) ve Serdar Aziz'in golleriyle aldı. 2 sezon aradan sonra ligi ilk 3 içinde bitirdi.

20 transfer yapıldı, üçüncülük geldi

2018'de 3 yıllığına Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç, görev süresindeki son deplasmanı için Kayseri'deydi. İlk sezonunda 15 transfer yapıp 6. olan, ikinci sezonda 17 transferle 7.'lık yaşayan 3. yılında da 20 transferle 3. sırada ligi bitiren Koç, yeniden aday olup olmayacağını bu hafta içinde açıklayacak.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da Kayseri maçıyla görev süresini tamamladı. Belözoğlu, 1 yıl daha Fenerbahçe'de teknik adam olarak görev almayı istiyor. Futbolcular Gökhan Gönül, Cisse, Harun Tekin ve Oytun Özdoğan da 1 Haziran tarihi itibariyle resmen serbest kalacak.

Ancak Cisse, Gökhan ve Harun'un sözleşmelerinde Fenerbahçe'nin kullanabileceği 1 yıllık opsiyonlar bulunuyor. Futbolcuların geleceklerine seçim sonrası karar verilecek.

Ali Koç'a çağrı

Gazeteci Enver Aysever, sarı lacivertlilerin kötü yönetildiğini işaret ederek, "Ali Koç, Fenerbahçe taraftarlarının psikayatri giderlerini karşılamalı" dedi.

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Yorumlar

Ziya

Alinin ve koç grubunun kendilerine faydası yokki turkiyeye olsun onun derdi varsa yoksa alçak yahudi teror devleti israil için yalan desinler israil malkarina ve koc grubu mallarına boluya devam allahin izni ile
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Ahmet YAHYA

"G O Ç " Ali önce saygı öğrensin.Oruç tutsun...İyi de 30 transfer yapmamış.
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