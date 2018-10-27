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Ali Koç, Guliyev'i alnından öptü

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç, sarı-lacivertli kulübün başarılı atleti Guliyev'i alnından öptü.

27 Ekim 2018 Cumartesi 13:04
Ali Koç, Guliyev'i alnından öptü

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan, Yüksek Divan Kurulu Ekim ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu okuyan Becan, yarınlara umutla bakabilmek için kilit noktanın sabır olduğunu ifade etti.

Sevil Zeynep Becan, ''Kongre üyelerimizin en üst makamları temsil eden sizlerin nezdinde tüm camia adına ricamız sabır ve anlayışla desteklerinin devam etmesi" dedi.

Futbolda olmaları gereken yerin çok uzağında olmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Sevil Zeynep Becan, "Üst üste 4"üncü kez Euroleague'e 4 kez Final Four oynayan ve kupayı müzemize getiren basketbol takımımız bu sezona merhaba dedi. Takımımız bu sezon oynadığı 4 Euroleague karşılaşmasından 3 galibiyet ve ligden de 3 galibiyetle ayrılmayı başardı. Erkek basketbol takımımızın sporcusu Tylo Ennis Büyükçekmece basketbol maçı karşısında yaşadığı sakatlık sonrası bir operasyon geçirdi. Bunu yakından takip ediyor ve sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Bu sakatlık ardından ekibimiz Erick Green'i kadromuza kattı. Kendisine hoş geldin diyor başarılar diliyoruz'' diye konuştu.

BAŞKAN KOÇ, RAMİL GULİYEV'İN ALNINDAN ÖPTÜ
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün başarılı atleti Ramil Guliyev'i alnından öptü.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Ekim ayı Olağan Toplantısı'nda başarılar elde eden sporcular sahneye davet edildi. Atletizmde büyük başarılar elde eden Ramil Guliyev, alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Guliyev'in ardından sahneye gelen Başkan Ali Koç, alnından öperek tebrik etti. Koç'un bu hareketi sonrası Yüksek Divan Kurulu üyelerinden büyük alkış geldi.

''YARGITAY'DAKİ DOSYANIN NEDEN BEKLEDİĞİNİ ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUZ''
Daha sonra açıklamalarını sürdüren Sevil Zeynep Becan, ''Fenerbahçe kumpası olarak adlandırdığımız, kırmızı çizgimiz olan '3 Temmuz Kumpas' davasında avukat ekiplerimizle hazır bulunduk. Fiziki takiplerde yetki aşımı yapılmış, savcıdan habersiz fiziki takip yapılmış, izinli olan personeller adına imzalar atılmış. Bunlar bile, Fenerbahçemize, eski yöneticilerimize yapılan kumpasın en büyük kanıtıdır. Biz bu davanın sonuna kadar arkasındayız ve peşini bırakmayacağız. Yargıtay'daki dosyanın da neden beklediğini anlamakta zorluk çekiyoruz'' diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 13:04
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