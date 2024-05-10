Ali Koç görevden ayrılmıyor: Başkan adaylığı için kararı! İddia edildi... İlişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ilgili sürekli gündeme gelen iddialarının ardından ilgili yeni bir iddia daha ortaya çıktı! Son dakika... Başkan adaylarından olması beklenen Sadettin Saran'ı da bu yolda zor duruma sokan Ali Koç'un böylesi kötü bir başkanlık dönemine rağmen tekrar aday olma iddiası kulislerde bomba etkisi yaptı...