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Aktüel Ali Koç görevden ayrılmıyor: Başkan adaylığı için kararı! İddia edildi... İlişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor
Aktüel

Ali Koç görevden ayrılmıyor: Başkan adaylığı için kararı! İddia edildi... İlişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-10 00:33:00 - 2024-05-10 00:42:55
Ali Koç görevden ayrılmıyor: Başkan adaylığı için kararı! İddia edildi... İlişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ilgili sürekli gündeme gelen iddialarının ardından ilgili yeni bir iddia daha ortaya çıktı! Son dakika... Başkan adaylarından olması beklenen Sadettin Saran'ı da bu yolda zor duruma sokan Ali Koç'un böylesi kötü bir başkanlık dönemine rağmen tekrar aday olma iddiası kulislerde bomba etkisi yaptı...

Daha önce, haziran ayında yapılması planlanan seçimli genel kurulda yeniden aday olmayacağını açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kararını değiştirdiği iddia edildi.

Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; son dönemde kulübün kötü gidişinden sorumlu tutulan ve eleştirilerin odağında olan Koç yeniden aday olmaya karar verdi.

21 Nisan'da Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğu sonrasında açıklama yapan Ali Koç, yeniden aday olup olmayacağı sorusuna "Ne yapıp yapmayacağımı yakında açıklayacağım" yanıtını vermişti.

İş insanı Saadettin Saran da Ali Koç yeniden aday olması durumunda aday olmayacağını belirtip kararını açıklamasını istedimiş ve "Ali Koç'un aday olup olmama konusunda irade koymaması, hazırlıklarımızı zora soktu" demişti.

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