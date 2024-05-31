  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ali Koç, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan İsmail Kartal'ı yine harcadı! Duyan bu nasıl karar merak ediyor
Spor

Ali Koç, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan İsmail Kartal'ı yine harcadı! Duyan bu nasıl karar merak ediyor

Yeniakit Publisher
2024-05-31 19:15:00 - 2024-06-01 00:00:12
Ali Koç, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan İsmail Kartal'ı yine harcadı! Duyan bu nasıl karar merak ediyor

Fenerbahçe Kulübü karar aldı: Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ İSMAİL KARTAL

Renklerine, tarihine ait olduğun; formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe’n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı. Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan. Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız. Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın… Yolun açık olsun. Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek! İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz: FENERBAHÇE BİZİM FENERBAHÇE HEPİMİZİN…”

 

Ali Koç yeni hocayı ne zaman açıklayacak?
Ali Koç yeni hocayı ne zaman açıklayacak?

Spor

Ali Koç yeni hocayı ne zaman açıklayacak?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP yeni bir şeyler deniyor! Çeşmede koltuğu köpeğe teslim ettiler
CHP yeni bir şeyler deniyor! Çeşmede koltuğu köpeğe teslim ettiler

Gündem

CHP yeni bir şeyler deniyor! Çeşmede koltuğu köpeğe teslim ettiler

ABD'den açıklama: Tesla 125 bin aracı geri çağırıyor: Araç piyasasını altüst edecek!
ABD'den açıklama: Tesla 125 bin aracı geri çağırıyor: Araç piyasasını altüst edecek!

Otomotiv

ABD'den açıklama: Tesla 125 bin aracı geri çağırıyor: Araç piyasasını altüst edecek!

Alman yetkililer paylaştı: Türk Hava Kuvvetleri, "NATO Tiger Meet 2024" tatbikatına katılacak
Alman yetkililer paylaştı: Türk Hava Kuvvetleri, "NATO Tiger Meet 2024" tatbikatına katılacak

Teknoloji

Alman yetkililer paylaştı: Türk Hava Kuvvetleri, "NATO Tiger Meet 2024" tatbikatına katılacak

Rusya'dan Türkiye'ye akın akın geliyorlar! Uçuş kapasitesini 4 katına çıkaracaklar!
Rusya'dan Türkiye'ye akın akın geliyorlar! Uçuş kapasitesini 4 katına çıkaracaklar!

Ekonomi

Rusya'dan Türkiye'ye akın akın geliyorlar! Uçuş kapasitesini 4 katına çıkaracaklar!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23