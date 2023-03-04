Ali Koç emri verdi! Anlaşma tamam! Fenerbahçe'den yılın bombası geliyor...

Fenerbahçe 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mahmoud Dahoud ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mahmoud Dahoud için Borussia Dortmund'u da ikna ederse transfer en geç yarına kadar gerçekleşecek.

Fenerbahçe transferde sağlam adımlar atıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Sarı-Lacivertliler, bir süredir Mahmoud Dahoud'u kadrosuna katmak için temaslarda bulunuyor. Fenerbahçe, Mahmoud Dahoud ile prensip anlaşmasına varınca transferde iş iyice ciddiye bindi. Posta'ya göre; Fenerbahçe, 5 Mart'ta sona erecek transfer döneminde bir sürprize daha imza atabilir. Borussia Dortmund, bir süre önce Mahmoud Dahoud'a sözleşmesinin uzatılmayacağını, kendisine kulüp bulmasını tebliğ etti. 6 yıldır forma giydiği Alman ekibinden ayrılmaya hazırlanan Dahoud'a Fenerbahçe'de talip oldu.

Piyasa değeri 18 milyon euro olan Alman orta saha oyuncusunu bedelsiz şekilde kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler, oyuncu ve menajeriyle pazarlıklara başladı. Suriye asıllı futbolcuyla prensip anlaşmasına varılırken, Dortmund'un sorun çıkarmaması halinde transferin hemen gerçekleşeceği öğrenildi.

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Ancak, Alman ekibi şu an için bonservis talep ederse Dahoud ile sezon sonu için anlaşma sağlanacak.