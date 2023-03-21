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Spor Ali Koç Dursun Özbek’e çağrı yaptı! 'Cesaretiniz varsa...'
Spor

Ali Koç Dursun Özbek’e çağrı yaptı! 'Cesaretiniz varsa...'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e çağrı yaparak, "Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 20:15:00 -
Ali Koç Dursun Özbek’e çağrı yaptı! 'Cesaretiniz varsa...'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in düzenlediği basın toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in düzenlediği basın toplantısı sonrası, Fenerbahçe sosyal medya hesabından Başkan Ali Koç’un imzasıyla paylaşımda bulunuldu.

"Yüz yüze canlı yayına davet ediyorum"

 

Geçtiğimiz günlerde yapılan çağrıyı yenileyen Başkan Koç, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’e aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum: Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum. Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum" sözlerine yer verdi.
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