Ali Koç daha önce böyle bir eleştiri görmedi! İçinde Cem Yılmaz da var

Süper Lig'in 18.hafta maçında Ülker Stadı'nda ezeli rakibi Galatasaray'la karşı karşıya gelen ve mücadeleden 3-0'lık yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de moralleri bir hayli bozuk. Şampiyonluk için takıma takviye yapma yolunu seçen Ali Koç'un Samet Akaydın transferi dikkat çekerken, yorumcu Serdar Ali Çeliklerin derbinin ardından Sarı Lacivertli yönetim ve Cem Yılmaz hakkında sarf ettiği sözler camiada bomba etkisi yaptı.

İşe Serdar Ali Çeliker'in o yazısı:

Derbide Barış Alper Yılmaz gerçekten çok etkili olmuştur. Trabzonspor, Vodafone Park gibi deplasmanlarda bu oyuncu çok iş yapar. Ayrıca Barış Alper Yılmaz'ın milli takıma da çağrılması lazım.

Galatasaray maçında tribünlere dikkat ettiniz mi? Hep sosyete taraftar vardı. Sesi çıkmayan, bağırmayan, yerinde oturan taraftarlar. Cem Yılmaz da maçtaydı. Tam Ali Koç'un istediği taraftar profili işte bunlar.

1907 tribünleri gibi oldu Ülker Stadı. Parası olanlar gelsin tribünleri. Ülker Stadı'nın o ambiyansı, baskısı falan kalmadı. Ali Koç, Koç Holding'de çalışan taraftar profilini istiyordu öyle de yaptı. Nerede benim Margaritam diyecek tribün profili bunlar.