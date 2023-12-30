Ali Koç cevap ver! Fener maçında M. Kemal ile dalga geçen Yunan taraftara neden sesin çıkmadı?
Lafa gelince Yunanı denize döken fakat Yunanların işgal ettiği Türk adalarında Yunan dostlarıyla şarap için sirtakii oynayan seküler kitleler kendileriyle çelişmeye ve gelecek nesillere rezil olmaya devam ediyor!
Lafa gelince Yunanı denize döken fakat Yunanların işgal ettiği Türk adalarında Yunan dostlarıyla şarap için sirtakii oynayan seküler kitleler kendileriyle çelişmeye ve gelecek nesillere rezil olmaya devam ediyor!
AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı. Rumların açtığı, Atatürk'ün sözü ile dalga geçen koca pankart var.
Ali Koç cevap ver;
1- Fenerbahçe takımını sahadan neden çekmediniz?
2- Bu pankartı kınayan tek beyanınız oldu mu?