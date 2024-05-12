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Medya Ali Koç bu işe ne der acaba? Hocalar İsrail’e karşı sus-pus! Yazık, koca Koç’tan bir koç çıkmadı
Medya

Ali Koç bu işe ne der acaba? Hocalar İsrail’e karşı sus-pus! Yazık, koca Koç’tan bir koç çıkmadı

Yeniakit Publisher
2024-05-12 14:55:00 -
Ali Koç bu işe ne der acaba? Hocalar İsrail’e karşı sus-pus! Yazık, koca Koç’tan bir koç çıkmadı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Türkiye'de bir araştırma şirketinin düzenlediği Filistin anketine dair detaylar paylaşırken Koç Üniversitesi'ndeki Gazze eylemine hocaların sahip çıkmamasını eleştirdi. Altınok, “Koca Koç’tan bir koç çıkmadı” başlıklı yazısında şunları kaydetti:

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Türkiye'de bir araştırma şirketinin düzenlediği Filistin anketine dair detaylar paylaşırken Koç Üniversitesi'ndeki Gazze eylemine hocaların sahip çıkmamasını eleştirdi. Altınok, “Koca Koç’tan bir koç çıkmadı” başlıklı yazısında şunları kaydetti:

“Bugün kamuoyu araştırmaları günü. MetroPOLL araştırma, halka "İsrail- Filistin meselesinde Türkiye'nin tavrı ne olmalı?" diye sormuş. Sonuçlar şöyle:

Tarafsız olmalı: Yüzde: 34.5.

Arabuluculuk yapmalı: Yüzde 26.4.
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Filistin davasına sahip çıkmalı ancak Hamas ile mesafeli olmalı: Yüzde 18.1.

Hamas'ın arkasında durmalı: Yüzde 11.3.

İsrail'i desteklemeli: Yüzde 3.

Fikrim yok: Yüzde 6.7.

Bence ülkemizde gençler arasında Filistin'e ilgi daha da düşük seviyelerde.

ABD ve Avrupa'daki üniversitelerde öğrenciler ile hocalar kol kola ortalığı inletirken bizim gençliğin sınıfta kalması bunun açık göstergesi.

Aşağıdaki kare de dün Koç Üniversitesi'nde Filistin'e destek eyleminde çekildi. Koca üniversitede bir tane hoca yok mu bu duyarlı çocuklara destek verecek, öğrencilerine soykırımı, durumun vahametini anlatacak bir tane hoca? (…)”

 

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