Ali Koç beraberliğe üzüldü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor karşılaşmasını locasında takip etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor karşılaşmasını locasında takip etti. Koç, sarı-lacivertli takımın kaçırdığı pozisyonlar sonrası da büyük üzüntü yaşadı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bu zorlu mücadeleyi locasından takip etti. Karşılaşmanın genelini ayakta takip eden Koç’un oldukça heyecanlı olduğu gözlendi. Ali Koç, sarı-lacivertlilerin kaçırdığı gol pozisyonları sonrası ise büyük üzüntü yaşadı.

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