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Spor

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'den tarihte bir ilk!

Geçen sezonu son bir atakla ligi 6. bitiren Kanarya, aynı sırada olursa, kulüp tarihinde ilk kez iki sezon üst üste ilk 5 dışında kalmış olacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 18:38:00 -
Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'den tarihte bir ilk!

Fenerbahçe, kalan 5 maçta üst sıralara tırmanamazsa profesyonel lig tarihinde kendi adına bir ilke imza atacak. Sarı-lacivertliler, sezonu 6 veya daha aşağı bir sırada bitirirse, 1959'dan bu yana ilk kez iki sezon üst üste ilk 5 dışında kalmış olacak. Kanarya'nın, 2018-19 sezonu öncesi ilk 5 dışında kaldığı ilk sezon 2002-03... Sarı-lacivertliler bu yılı 6. olarak tamamlarken, sonrasındaki Daum ile şampiyon olmuştu.

En kötü 10'unculuk

Kulüp tarihinin ligdeki en kötü sıralaması, 1980-81 sezonundaki 10'unculuk... 1987-88 sezonunda ise Fenerbahçe ligi 8. sırada bitirmişti. Bu sezon 61.'si oynanan Profesyonel 1. Futbol Ligi'nde (Süper Lig) Kanarya'nın ilk 5 dışında kaldığı başka bir sezon bulunmuyor. Sarı- lacivertliler, şu an bulunduğu 6. sıra veya daha aşağısında kalırsa, kulüp profesyonel lig tarihinde ilk kez iki sezon üst üste ilk 5 dışında olacak ve takım tarihe geçecek.

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