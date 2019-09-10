Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyesi oldu
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.10 Eylül 2019 Salı 17:54
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
Avrupa Futbol Kulüpleri’nin temsil edildiği ve Andrea Agnelli’nin yeniden başkanlığa seçildiği Avrupa Kulüpler Birliği’nde, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Koç 4 yıl görev yapacak.
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