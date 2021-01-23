Ali Koç açıkladı: Mesut Özil'in koronavirüs testi sonucu belli oldu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak başladı. FB TV ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan 2021 yılı Ocak ayı olağan divan kurulu toplantısını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük evinden yönetirken, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde sosyal mesafe kuralına uyarak takip etti.

Mesut Özil transferine de değinen Koç, "Umarım Mesut sahaya çıkacak ve herkese bir daha kim olduğunu kanıtlayacak. Mesut Özil'in CV'si ortada. Arsenal'de yaşadıkları bizim için fırsat oldu. Bir rüya gerçekleşmek üzere. Mesut Özil bir futbolcudan daha öte bir marka. Çocukluğundan beri Fenerbahçeli olması bu transferi daha da anlamlı hale getiriyor. Mesut Özil'e ben yine evin oğlu diyorum. Israrla evin oğlu diyorum. Fenerbahçe'ye daha önce bu kadar büyük Fenerbahçe sevdası olan büyük bir marka gelmedi. Havadaki bir uçağı 4.5 saat boyunca seyretmek nasıl bir duygu ben anlamıyorum. 1.8 milyon kişi Mesut Özil'i taşıyan uçağı izlemiş. Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle birlikte bir kez daha adını tüm dünyaya en güçlü şekilde duyurdu. Mesut Özil'in çok büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. Fenerbahçe, Mesut Özil'e dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu gösterme fırsatını sundu" dedi.

Mesut'ın test sonucu negatif

Mesut Özil'in yarın akşam idmanına çıkmasını beklediklerini ifade eden Koç, "Mesut Özil'in ilk koronavirüs testi negatif çıktı. Karantinası yarın test olduktan sonra sona erecek ve yarın akşam idmanına çıkmasını bekliyoruz. Bu da güzel bir haber. Mesut'un hiçbir sakatlık problemi yok. Ne zaman oynayacağına hocamız karar verecek. Eski hocasıyla konuştuğumda, 'Ne kadar sürer?' diye sormuştum. '3-4 hafta sürer' demişti. Şahsi düşüncem 2 haftaya kadar oynamaya başlar. Mesut Özil'in imza törenini salı veya çarşamba günü olarak planlıyoruz" dedi.