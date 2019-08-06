0553 313 94 23

Ali Koç: “2 stoper bir de 6 numara alacağız”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer çalışmaların son sürat yürüdüğünü belirterek, “Kesin olarak 3 transfer yapacağız.

06 Ağustos 2019 Salı 19:47
Ali Koç: “2 stoper bir de 6 numara alacağız”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer çalışmaların son sürat yürüdüğünü belirterek, “Kesin olarak 3 transfer yapacağız. 6 numara ve iki stoper için uğraşıyoruz. Hocamız isterse bir transfer daha olabilir" dedi.


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün başladığı “Win Win” kampanyasında otomobil kazanan talihlilere hediyelerini dağıttığı organizasyon sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transferde 2 Eylül’e kadar vakitlerini olduğunu belirten Başkan Koç, "Transfer bitmeden hiçbir açıklama yapmıyoruz.Şimdiye kadar transferler yaptık, daha da transfer yapacağımızı divan kurulunda söylemiştim. Bizim yapacağımız transferler 2 Eylül’e kadar devam edecek, vaktimiz var. Sezon başlamadan tüm transferlerimizin bitmeyeceği de kesin. Audi Cup veya hazırlık kampında aldığımız sonuçlar transfer sürecimizi hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Biz çalışmalarımızı yaptık. Sportif direktörümüz, teknik heyetimiz, yönetimimiz harıl harıl çalışıyoruz. 3 transfer daha kesin yapacağız. 6 numara ve iki stoper için uğraşıyoruz. Hocamız isterse bir transfer daha olabilir. Financial Fair Play kıskacında olduğumuz için adımları da daha dikkatli atmamız gerekiyor" dedi.



"Volkan Demirel konusunun yeri burası değil"


Ali Koç, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sona eren ve kulüpte kalıp kalmayacağı belirsiz durumda olan Volkan Demirel hakkında ise, "Volkan’la ilgili karara varınca açıklama yaparız. O konunun yeri burası değil" şeklinde konuştu. Lig fikstürü hakkında sorulan soruya ise Koç, "Fikstürümüz enteresan. 6 haftada en zor maçları oynuyoruz. Tam kadro olmadığımız ve uyum süreci geçirmemiz gerektiği için bu maçlar zor da geçebilir, tabii ama bu maçları ilk haftalardan bitirmek de avantajımıza olabilir. Hep birlikte bakalım, göreceğiz" yorumunu yaptı.



“Herkesten faydalanmak istiyoruz”


Camiada iz bırakmış, kulübe emek vermiş herkesten faydalanmak istediklerini ifade eden Koç, "Sadece Alex değil bu formaya emek vermiş, bu kulüpte izler bırakmış Fenerbahçe’ye elçilik yapabilecek, yurt dışında en iyi şekilde temsil edecek, zamanında kötü şekilde ayrılmış mümkün olan herkes ile yeni sayfa açmak için pek çok adım atıyoruz, attık. Onlardan ne kadar yararlanabilirsek o kadar yararlanmak istiyoruz. Bizim kapımız çubukluya hakkıyla hizmet etmiş, katma değer sağlamış, tribünlerin sevgisini kazanmış herkese açıktır" ifadelerini kullandı.



“Geçen seneden daha iyi yoldayız”


Şu ana kadar yaptıkları transferler ile geçen seneden daha iyi bir yolda olduklarını belirten Koç, "Şu ana kadar yaptığımız transferlerden bazıları kısa vadede, bazıları ise orta vadede katkı sağlayacak oyuncular. Bence geçen seneden daha iyi yoldayız. Amacımız gençlerimizle, tecrübeli oyuncuları harmanlamak. Hemen şampiyonluk istiyoruz ama aynı zamanda geleceği inşa etmek zorundayız. Bundan sonra alacağımız oyuncular yaşları, tecrübesi daha yüksek isimler olacaktır" diye konuştu.



Başkandan Kolarov açıklaması


Başkan Koç bir basın mensubunun transfer listelerinde olduğu iddia edilen Kolarov sorusuna, "Herkesin bir yoğurt yeme şekli var. Bizim yoğurt yeme şeklimiz de dereyi görmeden paçaları sıvamamak. Biz dereye görmeliyiz. 3 bölgeye yapacağımız transfer için kesin konuşabiliriz. Alacağımız oyuncuların bazıları birden çok pozisyonda da oynayabilir" yanıtını verdi.


Yeni transferlerin performansını da öven Koç, “Kruse tecrübeli bir isim. Vedat 24 yaşında. Yaşına göre olgun gözüküyor ama çok olgun. Önemli olan ligde haftalar ilerledikçe memnun olmamız. Olacağımıza da inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 19:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili Savaş, Didim’de STK’ları ziyaret etti
    1. AK Partili Savaş, Didim’de STK’ları..
    2. Obama'dan Trump'a ağır gönderme
    3. Antalya'daki cinayet davası
    4. Oksijen tüpü patladı ambulans yandı
    5. Valilik karşısındaki meydan ‘Kadeş..
    6. Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
    7. Didim’de üreticiler iyi tarım..
    8. Otogardaki otoparkların tahliyesine..
    9. "Fener Ol" talihlileri otomobillerini..
    10. Irak'ın Musul kentinde 'ortak güç' kurul
    11. 11. Büyükelçiler Konferansı
    12. Malatya’da 12 saatte 3 silahlı saldırı
    13. Levent Şahin: “Buraya iki kupa ile..
    14. HES inşaatında iskele çöktü: 4 yaralı
    15. GÜNCELLEME - Sinop'ta orman yangını
    16. MYK sonrası 'Kaz Dağları' ile ilgili..
    17. Baykar "uçan araba" için Ar-Ge..
    18. Borsa günü artışla tamamladı
    19. Mehmet Altıparmak: "Kazanarak lige ve..
    20. MYK sonrası Ömer Çelik'ten 'operasyon'..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak