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Ali Kılıç’tan Terme Belediyesi personeline güvence

Cumhur İttifakı’nın AK Parti’den Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, belediye personelini ziyaret ederek, "Personel değişecek iddialarına inanmayın.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:15
Ali Kılıç’tan Terme Belediyesi personeline güvence

Cumhur İttifakı’nın AK Parti’den Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, belediye personelini ziyaret ederek, "Personel değişecek iddialarına inanmayın. Daima sizinleyim" dedi.


Terme’de Cumhur İttifakı’nın AK Parti’den Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, Belediye Başkanı Şenol Kul’u ziyaret etti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyaretin ardından belediye personeliyle de bir araya gelen Ali Kılıç, "İşini en iyi şekilde yapan personelimiz rahat olsun. Daima sizinle olacağım" diye konuştu.



“Bu bir bayrak yarışıdır”


Terme’de seçim çalışmalarını ara vermeden sürdüren Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç’ın son durağı Terme Belediyesi oldu. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ile makamında görüşen Ali Kılıç, "Hepimizin Termemizin daha da kalkınması, daha da büyümesi ve gelişmesi için mücadele veriyoruz. Bu bir bayrak yarışı. Değerli başkanımız Şenol Kul, ilçemize büyük hizmetlerde bulundu. Şimdi de bizler bu bayrağı devralıp halkımıza, ilçemize hizmet etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



“Hiç kimse merak etmesin”


Başkanlık makamından ayrılan Ali Kılıç, belediye personelini de ziyaret etti. Kılıç, başkan olması durumunda ’belediye personeli değiştirilecek’ şeklinde bir iddianın gündeme getirildiğini hatırlatarak, "Bu iddialar tamamen asılsızdır. İşini en iyi şekilde yapan personelimizin daima arkasında olacağım. Hiç kimse merak etmesin. İnşallah 1 Nisan’dan itibaren hep birlikte Terme’mize, hemşehrilerimize hizmet edeceğiz. Bu hizmeti sizlerle birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.



“Siyasi düşünce gözetmeksizin”


Başkan adayı Ali Kılıç ayrıca, "Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra hiçbir şekilde siyasi düşünce gözetmeksizin herkesin başkanı olacağım. Bu durum personelimiz için de geçerlidir. Personelimiz ne kadar başarılı olursa biz de o kadar başarılı oluruz. Bu düşünceler içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:15
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