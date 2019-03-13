Ali Kılıç: “Terme’de bir istihdam patlaması yaşatacağız”

Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, AK Parti Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ile birlikte ilçede seçim çalışması yürüttü. Milletvekili Yılmaz’ın desteğini arkasına alan Kılıç, "Terme’de istihdamı artırmak, işsizliğe son vermek için ne gerekiyorsa yapılacak" dedi.

Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve Cumhur İttifakı Adayı Ali Kılıç, ilçede faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Ar’ın da yer aldığı ziyaretlerde Yusuf Ziya Yılmaz ve Ali Kılıç, 1 Nisan’dan sonra Terme’de istihdamı artırmaya yönelik projelerini yatırımcılara aktardı ve yerel seçimlerde destek istedi.

"Yatırımcının engeli kaldırılacak"

Ziyaretlerle ilgili bir değerlendirmede bulunan Ali Kılıç, "Değerli vekilimiz ile birlikte ziyaret ettiğimiz 3 işletmemizin sahipleri de yöremiz insanları. Yaptıkları bu yatırımlarla herkese örnek olmuşlardır. En büyük hedefim bu tarz yatırımcıların sayısını artırmak olacaktır. Belediye başkanı olduğum zaman iş dünyası ile derhal sıkı temasa geçecek, onların yatırım yapmalarındaki her türlü engeli kaldıracağım" diye konuştu.

"İstihdam patlaması yaşanacak"

Ziyaret ettikleri tekstil fabrikasında 250 kişinin istihdam edildiğini belirten Ali Kılıç, "Fabrika yöneticileri, iş sahası alanlarını artırmak istediklerini, bunu yapabilmeleri halinde bir anda çalışan sayısını 500’e çıkartacaklarını söyledi. Bu durumda birçok iş adamımız bulunuyor. Sadece, özellikle belediyenin ve siyasi iradenin adım atmasını bekliyor. Bu nedenle diyorum ki, başkan seçildiğim zaman hem Büyükşehir Belediyesinin hem de siyasi iktidarın sağlayacağı katkılarla bu iş adamlarımızın tamamının önünü açacağız, Terme’de bir istihdam patlaması yaşatacağız" şeklinde konuştu.

Yusuf Ziya Yılmaz’dan destek

Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz da, "Belediyecilikte çığır açtık. Önümüzdeki dönem Ali Kılıç ile birlikte Terme’de de yepyeni hamleler, yepyeni yatırımlar göreceksiniz. Özellikle istihdam alanında kendisine büyük katkı sağlayacağız" açıklamasında bulundu.