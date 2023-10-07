Ali Karakaş kimdir?
Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Ali Karakaş kimdir?
Diyarbakır - 1972
1972 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1994 yılında Marmara üniversitesi ilahiyat fakültesini bitirdi. 1999 yılında Dicle üniversitesi sosyal bilimler enstitüsünü tamamladı.
Doktora eğitimini Çukurova Üniversitesi’nde tamamladı. Meslek kariyerini 2015 yılına kadar öğretmen olarak sürdürdü.
Yardımcı Doçentlik, dekan yardımcılığı, müdür yardımcılığı ve müdürlük görevlerinde bulundu. 2020yılında Dicle üniversitesi genel sekreteri olarak göreve başladı.
Birçok sayıda kitap ve makaleyi kaleme aldı.