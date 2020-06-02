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Gündem

Ali Karahasanoğlu: 'Ceza geldi geliyor' dediler! Zıt Erenköy oldu

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, muhalefet adı altında Türkiye düşmanlığı yapan Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin kirli yüzlerini gündeme getirmeye devam ediyor. Karahasanoğlu,17 Aralık operasyonu ile ilgili bir dönem kara propagandalara imza atan Cumhuriyet gazetesinin '17 Aralık iddiası doğru' haberini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:17:00 -

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Manşetlerin Dili programında Cumhuriyet gazetesinin '17 Aralık iddiası doğru' haberini gündeme taşıdı.

Ali Karahasanoğlu, "Dosyada bakanların görüntüleri yer aldı' denildi. Var mı görüntü? Var diyen bir kişi çıksın. Çarpıtılmış ses kayıtları çıktı. Rıza Zarraf'a dava açtınız. Dosyaları açın, bakalım neler göreceğiz? Türkiye'nin tek kuruşuna dokunabilmiş mi Zarraf? Türkiye'ye 3-5 lira, Türkiye'nin hazinesine vergi olarak Halk Bankası'na para sokmuş. Bundan dolayı da ABD menfaatleri zedelenmiş diyerekten dava üstüne dava açtılar. Bugün geldiğimiz noktada, Cumhuriyet'in Sözcü'nün "Halk Bank'a 15 milyar dolarlık ceza" geldi, geliyor. "Geldi, geliyor" şeklinde haberler yaptılar. Bugün itibariyle ne var? Zıt Erenköy, hiçbir şey yok" dedi.

 

 

 

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Yorumlar

ata

abicim kızma. ustalarının izinden gidiyorlar. daima yalan söyle. mottoları bu....
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tika

Ne olduğunu herkes biliyor elbet yapanlarda destek olanlarda cezasını çekecek.Men dakka dukka
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