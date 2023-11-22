Ali Karahasanoğlu: "Almanya'da hukuk mu var ki ekonomileri çökmedi?"

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun; "Almanya'da hukuk var, onun için de ekonomileri çökmüyor" söylemlerine cevap veren Ali Karahasanoğlu, "İsrail'in katliamlarına destek veren bir ülkede hukuk nasıl olabilir?" itirazında bulundu. Fatih Altaylı'nın "Türkiye'de hukuk olmadığı için yabancı şirketler kaçıyor" yalanına da cevap veren Karahasanoğlu, "Türkiye'de malına el konulan, haksızlığa uğrayan bir tane yabancı şirket gösteremezsiniz" hatırlatmasında bulundu.