  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

AB ülkesi, özel etkinlik yapacak! Orduyu Türklerle güçlendirme planı

Son dakika! Netanyahu ateşkesi bozdu: Cesetleri bahane edip Gazze'ye saldırdı

Ekrem için 'Tam ajan...' ifadesini kullanmıştı! Nedim Şener şimdi de MİT'in videosunu paylaştı: Casusluk Nedir?

İş makinesi ile ATM’yi yerinden söküp kamyonete yükleyip kaçtılar

Siyonist vekillerden akıl almaz çağrı: Tek suçları Filistinli öldürmek olan Yahudi katilleri affedin!

Ekrem’e dün öyle bugün böyle! Fırıldak Cemal kıvırmadan yapamıyor

Hani bunlar her yaz dünyayı geziyordu! Almanya’da 2.5 milyon emekli geçinmek için çalışıyor

Üvey oğlunun ifadesi ortaya çıktı! İsrail'den casus Hüseyin Gün'e özel muamele

Katar Savunma Bakanı Al Sani, Altay Tankı teslim töreninde konuştu

NATO'dan Çin ve Rusya tehdidi: İzin vermeyeceğiz
Gündem Ali İhsan Karahasanoğlu'ndan bakanlıklara olay ihale çağrısı
Gündem

Ali İhsan Karahasanoğlu'ndan bakanlıklara olay ihale çağrısı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV'de konuk olduğu Derin Kutu'da dikkat çeken bir çağrı yaptı. Karahasanoğlu "Gönlümden geçen; bizim bakanlıklarımızın hiçbirisi, asla yabancı şirketlerle herhangi bir ihale ilişkisine girmesin." dedi.

Derin Kutu programı Akit TV'de gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.

Yusuf Ozan Demir'in sunumuyla ekrana gelen programda yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da adının geçtiği casusluk soruşturmasının tüm detayları masaya yatırıldı.

Program konuklarından Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, dikkat çeken bir çağrı yaptı.

Karahasanoğlu "Gönlümden geçen; bizim bakanlıklarımızın hiçbirisi, asla yabancı şirketlerle herhangi bir ihale ilişkisine girmesin." dedi. ,

'Buna sessiz kalmamızı beklemeyin' diyen Ali Karahasanoğlu'ndan sert tepki: Ulan çakallar, siz kimsiniz
'Buna sessiz kalmamızı beklemeyin' diyen Ali Karahasanoğlu'ndan sert tepki: Ulan çakallar, siz kimsiniz

Gündem

'Buna sessiz kalmamızı beklemeyin' diyen Ali Karahasanoğlu'ndan sert tepki: Ulan çakallar, siz kimsiniz

Ali Karahasanoğlu DEM Partiye seslendi: "Yaşasın Mahmut Yıldırım. Kralsın Yeşil" Apo teröristtir. Nokta..
Ali Karahasanoğlu DEM Partiye seslendi: “Yaşasın Mahmut Yıldırım. Kralsın Yeşil” Apo teröristtir. Nokta..

Gündem

Ali Karahasanoğlu DEM Partiye seslendi: “Yaşasın Mahmut Yıldırım. Kralsın Yeşil” Apo teröristtir. Nokta..

Ali Babacan, ilk defa Akit’te! Ali Karahasanoğlu yazdı...
Ali Babacan, ilk defa Akit’te! Ali Karahasanoğlu yazdı...

Gündem

Ali Babacan, ilk defa Akit’te! Ali Karahasanoğlu yazdı...

Ali Karahasanoğlu net konuştu! Saltanat mı Cumhuriyet mi sorusuna cevap verdi
Ali Karahasanoğlu net konuştu! Saltanat mı Cumhuriyet mi sorusuna cevap verdi

Medya

Ali Karahasanoğlu net konuştu! Saltanat mı Cumhuriyet mi sorusuna cevap verdi

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

İhale veren kişinin ihaleden komisyon alma hakkını kaldıralım

Emekli

Çakma yazar seni bir emekliyi yazamadın 
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23