Ali İhsan Karahasanoğlu'ndan bakanlıklara olay ihale çağrısı
Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV'de konuk olduğu Derin Kutu'da dikkat çeken bir çağrı yaptı. Karahasanoğlu "Gönlümden geçen; bizim bakanlıklarımızın hiçbirisi, asla yabancı şirketlerle herhangi bir ihale ilişkisine girmesin." dedi.
Derin Kutu programı Akit TV'de gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.
Yusuf Ozan Demir'in sunumuyla ekrana gelen programda yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da adının geçtiği casusluk soruşturmasının tüm detayları masaya yatırıldı.
Program konuklarından Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, dikkat çeken bir çağrı yaptı.
Karahasanoğlu "Gönlümden geçen; bizim bakanlıklarımızın hiçbirisi, asla yabancı şirketlerle herhangi bir ihale ilişkisine girmesin." dedi. ,
