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Gündem Ali İhsan Karahasanoğlu, "Cami içine, ayakkabılarla girilmiş" dedi ve o muhafazakar partililere seslendi: Yazıklar olsun size
Gündem

Ali İhsan Karahasanoğlu, "Cami içine, ayakkabılarla girilmiş" dedi ve o muhafazakar partililere seslendi: Yazıklar olsun size

Yeniakit Publisher
2023-12-11 11:00:00 -
Ali İhsan Karahasanoğlu, "Cami içine, ayakkabılarla girilmiş" dedi ve o muhafazakar partililere seslendi: Yazıklar olsun size

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Gazze’yi unutmuşlar, gezicileri kurtarmaya soyunmuşlar" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle Gezi olaylarına müdahil olan kişilere özgürlük çağrısı yapanlara tepki gösterdi. Karahasanoğlu, özellikle bu duruma müdahil olan Saadet Partililere, Dolmabahçe Camii'nde yaşananları hatırlatarak  'yazıklar olsun' dedi.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı:

10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle, solcusundan sağcısına.

Dindarından ateistine..

Komünistinden faşistine..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hristiyanından Yahudisine..

Alevisinden Sünnisine..

Toplumun her kesiminden insanların, Filistin’de yaşanan katliama son çağrısı yapmasını beklerken..

Gezicilerin şehid ettiği Savcı Selim Kiraz’ı bilmiyor olmalılar ki..

Dindar geçineninden, PKK destekçisi müftüsüne kadar..

Saadet Partilisinden çakma ilahiyatçısına kadar..

Anavatanlısından CHP’lisine kadar..

Sandıkla gelemeyeceğini anlayınca, sokak hareketleri ile milletin iradesini devirmek isteyen bir grup..

10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü vesile edinerek, gezi isyanından sorumlu tutulan ve Yargıtay tarafından da cezaları onanarak kesinleşen isimlerin “adalet” adına tahliye edilmeleri istendi..

Adalet gerçekten ve hakkıyla uygulanacak olsa..

O yargılananların yanında..

Yüzlerce destekçisi daha aynı cezalara çarptırılmalı idi..

Bir polis aracının devrilip, üzerine illegal sloganlar yazılıp, sonra da üzerine çıkılıp, “Zafer işareti” verilerek çektirilen fotoğrafın cezasız kaldığı bu ülkede..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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Yorumlar

resat

inancı emrettiği için ,vatanı ,için ölenleri yetiştiren bir toplumdan ,butopraklarda zengin olmak için ,batının sefil aşağılık yaşamını hakim kılmak için ,inancından ,hertürlü değerinden vazgeçip, yakıp yıkan ,camide içen ,hayvancasına hareketler yapanların yetiştiği vede yetmedi yüceltildiği bir topluma devşirilmişliin resmi,bu olanlar,vede buna ceza veremeyen bir adalet sistemi ,emperyalistlerin, işgalinin sonlandırıldığını, zafer elde edildiğini yazan düzmece tarihi adeta ifşa ediyor ,, ,
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