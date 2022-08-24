Ali Güney kimdir? Ali Güney hastalığı neydi?

Yeşilçam'da pek çok filmde rol alan Ali Güney, 66 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir KOAH hastalığı mücadele eden Ali Güney'in nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı ve yaşamını yitirdiği belirtildi. Ali Güney'in cenaze töreninin detayları ise paylaşılmadı.

Ali Güney kimdir?

Ali Güney 1 Ocak 1956 tarihinde Şanlıurfa Siverek’te dünyaya geldi. Ali Güney, dokuz yaşında İzmir'e göç etti. 1972 yılında fotoroman senaristliği yapan Güney, 1973'te sinemaya adım attı. 1977'de ise yapımcılığa soyunan Güney, kısa sürede Yeşilçam’da tanınmaya başladı.

Yönetmen Remzi Aydın Jöntürk tarafından sinemaya kazandırılan Ali Güney, daha sonra yönetmen Natuk Baytan ile tanıştı ve 20 filmde rol aldı. Yaklaşık 40 filmde de prodüksiyon amirliği ve yönetmen asistanlığı yapan oyuncu, kötü rollerle tanındı.

Güney, Yağmurlu Gecede Gülperi (2015), Pişt (2014), Korkma (2012), Gece Yolcuları Recep ile Selena (2012) ve Atatürk’ün Fedaisi Topal Osman (2012) gibi yapımlarda rol aldı.