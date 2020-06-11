"Ali Gölü" fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesindeki "Ali Gölü" hem yazları hem de kışları fotoğrafçıların ve dağ sporcularının uğrak yeri haline geldi.

Nurhak Dağları’nın 2 bin 500 metre yüksekliğinde bulunan buzul krater gölü doğallığının yanı sıra kenarında bulunan mağaralar dikkat çekiyor.

Nurhak tepesindeki ’Ali Göl’de yaz ve kış çekimlerinin bir başka olduğunu söyleyen fotoğrafçı Doğan Yenigül, "Burası çekim için fotoğrafçıların en gözde mekanı diyebiliriz. Zorlu şartlarda çekim yapmanın güzelliğini fotoğraf karelerine baktıktan sonra anlıyoruz. Muhteşem doğa güzelliği var ve zaten buranın Ali Göl’ü efsanesi olarak bilinen hikayesiyle bilinen bir yer. Buranın doğası, huzuru bambaşka. Kahramanmaraş’ın gezilecek, görülecek doğasıyla harika bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Biz fotoğrafçılar olarak Ali Gölü’nün mutlaka ziyaret edilmesini tavsiye ediyoruz" dedi.