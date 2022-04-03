Ali Fatinoğlu kimdir, nereli ne iş yapıyor? Galatasaray Başkan adayı Ali Fatinoğlu serveti ne kadar?

Galatasaray başkan adayı Ali Fatinoğlu kimdir? Ali Fatinoğlu nereli? Ali Fatinoğlu 1962 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini Ataköy Muhittin Üstündağ okulunda alan Ali Fatinoğlu Bakırköy Lisesi'ni bitirdi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde alan Ali Fatinoğlu abisi ile kurduğu firmada çalışıyor. 78 ülkeye ihracat yapan Fatinoğlu Holding 30 yılı aşkın süredir 4 farklı sektörde hizmet veriyor. Fatinoğlu'nun ilk iş deneyimi, Teftiş Kurulu sınavını kazanarak Anadolu Bankası’nda Mali Tahlil ve Ekonomik Araştırmalar biriminde uzman yardımcısı olarak çalışarak başladı. Ardından Bedrettin Dalan'ın belediye başkanlığı döneminde Hamidiye Suları başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işletmeleri oldu.

1 Haziran 1988 tarihinde İGDAŞ, Deniz Otobüsleri, Metro, Halk Ekmekler, Asfalt Fabrikası, Beton Fabrikası,İstanbul İmar LTD., gibi bütün bu şirketlerin hepsinin sorumluluklarını oluşturan grubun başına getirilen Ali Fatinoğlu 26 yaşındayken, ismi "Altın çocuk" olarak anılıyordu.

İstanbul Birinciliği Aldı Siyasete ANAP Bakırköy ile atılan; Lice Kaymakamı Hüseyin Nesimi'nin torunu olan Ali Fatinoğlu, Bakırköy Kart projesini çıkardı. 2000'de yılın en başarılı genç girişimcisi ödülüyle 2002'de Dünya Gazetesi'nin düzenlediği, "Dünya en başarılı işadamları" yarışmasında İstanbul birinciliği ve Türkiye ikinciliği ödülünün sahibi oldu.

Ali Fatinoğlu şirketleri hangileri?

Galatasaray Balkan adayı olmasının ardından Ali Fatinoğlu şirketleri merak konusu oldu. Abisi ile 30 yıl önce kurduğu firması ile 4 ayrı sektörde dünya markası olan Ali Fatinoğlu 78 ülkeye ihracat yapan Fatinoğlu Holding’in ortağıdır. Londra Borsası ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜKONFED) ortak yaptıkları çalışma sonunda 2013-2016, Türkiye’nin en parlak 100 firması belirlenmiş ve Ali Fatinoğlu’nun firması 57’nci seçilmiştir.

Fatinoğlu Holding ne iş yapar?

Temelleri 1987 yılında atılan Fatinoğlu Holding, Türkiye'nin ilk Akrilik Küvet Üreticisi olup aynı zamanda Banyo ve Spa Grubu, Rezervuar Grubu, Isı ve Tesisat Grubu, Kombi Grubu, Alt yapı ve Üst yapı Boru Grubu, Cam Grubu, Elektrikli Forklift ve İstif Makineleri Grubu olmak üzere toplam 7 Ana Grupta üretim yapmaktadır.