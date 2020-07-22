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Gündem

Ali Erbaş'tan son dakika 'Ayasofya Camii' açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cuma günü ibadete açılacak Ayasofya Camii'yle ilgili açıklama yaptı. Erbaş, "İlk namazda birer metre arayla 700 ila bin kişi arasında olacak" dedi. Erbaş, Ayasoyfa'nın içindeki mozaiklerle ilgili soruyu, "Diğer resimler de şu an perdeleniyor, teknolojik imkanlardan faydalanarak. Tek bir çivi çakmadan yapılan hazırlıklar bu şekilde devam ediyor" şeklinde yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 16:08:00 - 2020-07-22 16:24:48
Ali Erbaş'tan son dakika 'Ayasofya Camii' açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma günü ibadete açılacak Ayasofya Camii'yle ilgili açıklama yaptı. Erbaş, "İlk namazda birer metre arayla 700 ila bin kişi arasında olacak" dedi.

Çivi çakılmayacak

Erbaş, Ayasofya'nın içindeki mozaikler ve resimlerle ilgili soruya ise, "Şu anda devam ediyor. Bir kısmı tamamlandı. Diğer resimler de şu an perdeleniyor, teknolojik imkanlardan faydalanarak. Tek bir çivi çakmadan yapılan hazırlıklar bu şekilde devam ediyor" şeklinde yanıtladı.

Danıştay'ın 2 Temmuz'da gördüğü duruşmanın ardından Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına karar verilmişti.

Artık resmi olarak cami olan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasoyfa'da 86 yıl sonra cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Camiye 2 imam ve 4 müezzin atandı.

 

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