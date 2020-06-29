Ali Erbaş'tan sert tepki: Derhal bu hıyanetten vazgeçin

Video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen buluşmada Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kudüs’ün en adaletli ve hoşgörülü yıllarını Müslümanların hakimiyetinde geçirdiğini ifade ederek, “Kudüs, Müslümanların adil ve hoşgörülü yönetimlerinde farklı inançların birbirine saygı içerisinde varlığını devam ettirdiği örnek şehir olmuştur” dedi. Günümüzde Kudüs’ün işgalcilerin şiddet ve nefret politikalarıyla bu özelliğini kaybettiğine dikkat çeken Başkan Erbaş, “İşgalciler, tüm ahlak ve hukuk ilkelerini ihlal ederek Kudüs’ün işgalini meşrulaştırmak istemektedir. Hukuk ve insanlık dışı uygulamalarla Müslümanların kendi mabetlerinde ibadet etmelerine dahi engel olmaktadır. Dini ve kültürel mirasa zarar vermekte, şehrin Müslüman kimliğini yok etmektedir” diye konuştu.

Tüm insanlığın işgale karşı çıkmakla ve Kudüs’ü savunmakla yükümlü olduğuna vurgu yapan Başkan Erbaş, “Kudüs topyekûn insanlığın hukuk, ahlak ve vicdan sınavıdır. Kudüs, İslam ümmetinin iman ve kardeşlik sınavıdır. Kudüs, sadece Filistinlilerin ya da Arapların değil, bütün Müslümanların ortak meselesidir. İnsaf ve vicdan sahibi Yahudiler de Kudüs’teki zulme karşı çıkmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Tüm dünya Müslümanları Filistin davasını daha çok sahiplenmelidir”

Başkan Erbaş, İslam dünyasına da çağrıda bulunarak, şöyle devam etti:

“İslam dünyasında şahsi menfaatlerini düşünerek Kudüs’e ihanet manası taşıyan söz ve eylemlerde bulunan bazı kişi ve gruplar da derhal bu hıyanetten vazgeçmelidir. Tüm dünya Müslümanları Filistin davasını daha çok sahiplenmelidir. Müslümanlar, etnik ve mezhebe dayalı kısır çekişmelerden uzaklaşarak kendi meselelerini beraberlik ruhu ve kardeşlik hukuku içinde çözmelidir.”

“İslam dünyası bütün yeryüzüne iyilik ve adalet getirecek imkanlara sahiptir”

Kudüs’te işgal ve zulmü engellemenin yolunun Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinden geçtiğine dikkati çeken Başkan Erbaş, “Biliyoruz ki, İslam dünyası güçlüdür. İslam dünyası zengindir. İslam dünyası bütün yeryüzüne iyilik ve adalet getirecek imkanlara sahiptir. Ama maalesef İslam dünyası bunun farkında değildir. İç çekişmeler, fitne ve tefrika içinde imkanlarını yeterince kullanamamaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin her zaman dünyadaki tüm Müslümanların ve mazlumların yanında olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, “Biz her platformda Kudüs davamızı gündeme getiriyoruz. Bu vesileyle, her türlü işgal ve zulme rağmen yıllardır Mescid-i Aksa’nın muhafızlığını yapan Filistinli mazlum Müslümanların yanında olduğumuzu ve onlara her türlü desteği sunmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

Buluşmaya, başta Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Kafkas Müslümanları İdaresi (KMİ) Başkanı Allahşükür Paşazade olmak üzere birçok İslam ülkesinden temsilci katıldı.