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Ali Erbaş'tan kadro müjdesi: 9 bin 500 kişi alınacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 9 bin 500 kişininyıl sonuna doğru Diyanet kadrolarına alınacağını açıkladı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:36
Ali Erbaş'tan kadro müjdesi: 9 bin 500 kişi alınacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yılın sonuna doğru 6 bini imam, 3 bini Kur'an kursu öğretmeni, 500'ü de müezzin olmak üzere 9 bin 500 kişinin Diyanet kadrolarına alınacağını bildirdi. 

Erbaş, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. 

Bu yılki hac ibadeti ile ilgili bilgi veren Erbaş, görevlilerle beraber 84 bin kişinin hacı olduğunu söyledi.

Hac ibadeti ile ilgili yıllık 200-300 bin müracaat aldıklarını bildiren Erbaş, "Şu anda 10-11 yıl öncesinden beri müracaat edenlerin sayısı 2 milyona ulaştı. Bu yıl 80 bin vatandaşımızı hacca götürdük. Kura sistemi ile gidecekleri belirliyoruz. Katsayı sistemini uyguluyoruz. Bu yıl müracat etmiş olanlar bir kere kuraya girerken, 10 yıl önce müracaat edenler ise 100 kere kuraya giriyor. Daha önce müracat edenlerin daha fazla şansı oluyor." dedi. 

Hac kontenjanlarında artış olup olmayacağı yönündeki bir soruyu da yanıtlayan Ali Erbaş, şunları söyledi:

"Her yıl daha fazla kontenjan almak için Suudi Arabistan yetkilileri ile görüşmeler yapıyoruz. Kabe'nin etrafındanki inşaat çalışmaları nedeniyle ülke nüfusuna göre binde bir oranında kabul edilen hacı adayı sayısında yüzde 20 düşüş yapmışlardı. O çalışmalar tamamlanma noktasına gelince o yüzde 20 düşüşü kaldırdılar. Şu anda ülkelerin nüfusunun binde birini kabul ediyorlar. Bizde 81 bin, biraz da gönüllü ve yurt dışı kontenjanı aldık bin 500 kadar, o şekilde 84 bine kadar çıktı. Suudi Arabistan'ın kendi projeleri var '2030 vizyonu' diyolar. Bu projeler içerisinde Kabe'nin etrafını daha genişletmek, metro sistemleri kurmak, bu raylı sistemlerle insanların biraz daha uzakta oturmalarını sağlamak. Öyle zannediyorum ki 5 milyon kadar insanin bir hac mevsiminde hac yapmalarını sağlayabilecek bir duruma getirme gayreti içindeler. Bu yılki resmi rakam 2 milyon 300 bin. Bu projeler bitince 2 katına çıkmış olacak. O zaman bizim kontenjanımız da 2 katına çıkmış olacak."  

Bu yıl Suudi Arabistan hükümetinin bir karar alarak yurt dışında kurulan şirketlere kontenjan verdiğini belirten Erbaş, her şirkete 500 kişilik kontenjan verildiğini duyurdu.

Bu yıl ülkelere değil, şirketlere kontenjan verildiğini aktaran Erbaş, "Bizim de 3 şirketimiz ancak kurulabildi, bin 500 kontenjan aldık. Diğerlerini yurt içinden karşıladık. Yurt dışındaki kardeşlerimize yurt içindeki kontenjanları kullandırmış olduk. İnşallah önümüzdeki yıl bu şirketlerin sayısı arttıkça, yurt dışından götüreceğimiz vatandaşımızın sayısı daha da artmış olacak." diye konuştu. 

DİN İSTİSMARI İLE MÜCADELE

Dini istismar eden DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleri ile mücadele konusunda da bilgi veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, din istismarı ile mücadele amaçlı hazırladıkları kitaplardan ve raporlardan bahsetti. 

Bu kitaplardan 1 milyon adet bastırıldığını ve ülke genelinde dağıtıldığını duyuran Erbaş, kendilerinin de tüm il ve ilçelere giderek, vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi.

Erbaş, cuma hutbelerinde de din istismarına yönelik bilgiler verildiğini , cuma hutbelerinin sadece camilerde 20 milyon kişiye ulaştığını ayrıca internet üzerinden de takip edilebildiğini dile getirdi.

Ali Erbaş, "Dini asli kaynaklarından eğitimini alarak öğrenen guruplar olarak bizim toptan bu seferberliğe katkı sağlamamız, vatandaşımızı bilinçlendirmemiz lazım." dedi. 

Türk Diyanet Vakfı'nın (TDV) bu yılki kurban kampanyası hakkında da bilgi veren Erbaş, TDV'nin geçen yılın iki katı kadar kurban kesimi yaptığını bildirdi.

Erbaş, "TDV tarafından bu yıl 430 bin 8 kurban kesimi yapıldı. 145 ülkede kurban hisselerini fakir fukaraya ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz." dedi. 

KADRO MÜJDESİ 

Kadro müjdesi de veren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yılın sonuna doğru din görevlisi alımı yapacaklarını bildirdi. 

Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu yıl sonuna doğru inşallah 9 bin 500 kişi alacağız. 6 bini imam, 3 bini Kur'an kursu öğretmeni 500'ü de müezzin. Bu yılın sonuna doğru Din Hizmetlerinde Seviye Belirleme Sınavı da yapacağız. İlahiyat fakültesi, imam hatip liselerinden, ön lisanstan yeni mezun olmuş kardeşlerimize de en azından bir fırsat tanıyalım diye o sınavı aralık ayında yapacağız. Yapacağımız sınavdan hemen sonra da alımlara başlayacağız."

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 11:36
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. Ali Erbaş
  3. Kadro müjdesi
  4. Diyanet kadro
  5. Diyanet personel alımı
  6. 9 bin 500 kişi alınacak

YORUM YAZ

  • mustafa alçımustafa alçı57 dk önce
    camiler de imam yok. varsada yarısı iş-kur tarafından temizlikçi diye gösterilmiş değil cuma namazı cenaze namazı vakit namazını dahi kıldıramayacak kadar bilgisizler. haftanın 2 yada 3 günü camideler. dolar 15 lira olsa haktır. hangi camiye gitsen imam yok. biri geçip namaz kıldırıyor ama adam kıraat yok tecvid yok tadili erkan yok sureleri eksik yanlış okuyor. Allah cc. sonumuzu hayır etsin inşeAllah
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