Ali Erbaş'tan "hac organizasyonu" açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen “2023 Hac Organizasyonu Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısı”na katıldı.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Erbaş, hac yolculuğunun müminler için özlemlerin en büyüğü, kavuşmaların en heyecanlısı ve yolculukların en hayırlısı olduğunu belirtti.

Erbaş, on binlerce vatandaşın yıllarca süren heyecanlı bekleyişlerinin ardından ibadetlerini yerine getirmek üzere İslam'ın doğduğu topraklara doğru yola çıkmaya hazırlandığını dile getirdi.

Hacca gitmek için 14 yıldır bekleyen vatandaşların olduğunu belirten Erbaş, "Onlar her kura çekildiğinde gözyaşlarıyla kuranın kendilerine çıkmayışının üzüntüsünü yaşadılar. Yürekleri Allah ve Resulünün (s.a.s.) aşkıyla yanıp tutuşan bu kardeşlerimizin kutsal beldeye yapacakları kutlu yolculukta bizler de Rahman'ın misafirlerine hizmet edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.



Hac gibi büyük organizasyonların büyük bir tecrübe ve özveri gerektirdiğini söyleyen Erbaş, "Dünyadaki bütün İslam ülkelerinden, Müslümanların azınlıkta bulunduğu ülkelerden milyonlarca hacı gelmekte, yüzlerce organizasyon yapılmakta ama bütün bu organizasyonlar içerisinde Türkiye olarak her zaman en iyi olmanın gayreti içerisindeyiz. Başkanlığımız hac organizasyonu hususunda aynı zamanda İslam ülkelerine de örnek teşkil etmektedir. Yıllar geçtikçe kendini yenilemekte, her sene bir öncekinden daha iyi hizmet üretebilmenin gayreti içerisinde olmaktadır" diye konuştu.

Erbaş, "Müslüman hayatının temel ilkelerini bünyesinde toplayan hac, ulusal ve uluslararası etkileriyle kardeşlik ve birliktelik ruhunu dinamik biçimde yaşatan Müslümanların her yıl iman ve tevhit ekseninde bulunduğu küresel bir kongredir" ifadesini kullandı.

Hac ibadetinin İslam'ın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir mektep olduğuna işaret eden Erbaş, "Bizlere bir takım semboller üzerinden yaratılış gayesini, kulluk bilincini, insani değerleri, güzel ahlakı öğretme noktasında da çok önemli bir fonksiyonu vardır. Maddi hazların öne çıkarıldığı, manevi değerlerin ötekileştirilerek kişisel arzu ve hayatın odağına yerleştirildiği günümüzde hac ibadeti, insanı merkeze alan değerleriyle ayrı bir önem kazanmaktadır" açıklamalarında bulundu.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının milletimizin hac ibadetini doğru, huzurlu ve güvenli bir şekilde yapabilmeleri için hizmet kalitesini ve standardını her yıl daha ileriye seviyeye taşıdığını söyledi.

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Eğitim Merkezleri Müdürü İyad Muhammed Fadul ile 422 kafile başkanı katıldı.