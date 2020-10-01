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Gündem Ali Erbaş'tan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılışında önemli açıklamalar
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Ali Erbaş'tan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılışında önemli açıklamalar

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii’nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın açılışını gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 11:31:00 - 2020-10-01 11:43:13
Ali Erbaş'tan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılışında önemli açıklamalar

Her yıl 1 Ekim ve 7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Camiler ve Din Görevlileri Haftası, bu yıl da Diyanet İşler Başkanlığı tarafından açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın bu yılki teması “Cami ve İlim” olacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi avlusunda, Camiler ve Din Görevlileri haftasının açılışını gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmada, cami ve din görevlilerin önemine değinen Prof. Dr. Ali Erbaş, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

- Sahih dini bilgiler öğretmeye çalışan ilahiyat fakültelerinin yıpratılmasına sebep olacak birtakım söylemlerden uzak durulmalıdır.

- Hiçbir ayrım yapmadan, İslam'ın hakikatını temsil eden bir hayatla gençlere örnek olmak zorundayız.

- İnsanınımızı sahih din bilgisi ile buluşturmak bizim yasal sorumluluğumuzdur.

- Gece gündüz demeden gayret eden, bu salgın döneminde vefa destek grupları başta olmak üzere milletimizin yardımına koşan hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum.

- Tüm hocalarımıza teşekkür ediyor, Camiler ve Din Görevlileri Haftalarını kutluyorum.

Ayrıntılar hazırlanıyor …

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