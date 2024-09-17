Ali Erbaş’ın kelime-i şehadeti bilmediğini söyleyip alay etmişlerdi! Ahmet Hakan, o utanmazları böyle madara etti
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kelime-i şehadet tartışmalarına dair eleştirileri cevapladı. Hakan, Erbaş'ın kelime-i şehadeti eksik okuduğu iddialarını yanlış bulduğunu belirtti. Ali Erbaş’ın kelime-i şehadetinde bir sorun olmadığını vurgulayan Hakan, eleştirilerin cehaletten kaynaklandığını söyledi. Ahmet Hakan, bilmeden konuşmanın daha kötü sonuçlara yol açtığını ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kelime-i şehadet tartışmalarına dair eleştirileri cevapladı. Hakan, Erbaş'ın kelime-i şehadeti eksik okuduğu iddialarını yanlış bulduğunu belirtti. Ali Erbaş’ın kelime-i şehadetinde bir sorun olmadığını vurgulayan Hakan, eleştirilerin cehaletten kaynaklandığını söyledi. Ahmet Hakan, bilmeden konuşmanın daha kötü sonuçlara yol açtığını ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:
"Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kelime-i şehadeti bilmediğini söyleyip alay ediyorlar.
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Açtım, baktım:
Ali Erbaş’ın okuduğu kelime-i şehadette hiçbir sorun yok.
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Erbaş, “abduhu ve resulühü” demiyor, sadece “resulühü” diyor. Yani “kulu ve elçisi” demiyor, sadece “elçisi” diyor.
Bu da kelime-i şehadettir.
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Bilmemek kötü ama bilmediğini bilmemek çok daha kötü."
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