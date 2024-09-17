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Medya Ali Erbaş’ın kelime-i şehadeti bilmediğini söyleyip alay etmişlerdi! Ahmet Hakan, o utanmazları böyle madara etti
Medya

Ali Erbaş’ın kelime-i şehadeti bilmediğini söyleyip alay etmişlerdi! Ahmet Hakan, o utanmazları böyle madara etti

Yeniakit Publisher
2024-09-17 19:20:00 - 2024-09-17 14:25:16
Ali Erbaş’ın kelime-i şehadeti bilmediğini söyleyip alay etmişlerdi! Ahmet Hakan, o utanmazları böyle madara etti

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kelime-i şehadet tartışmalarına dair eleştirileri cevapladı. Hakan, Erbaş'ın kelime-i şehadeti eksik okuduğu iddialarını yanlış bulduğunu belirtti. Ali Erbaş’ın kelime-i şehadetinde bir sorun olmadığını vurgulayan Hakan, eleştirilerin cehaletten kaynaklandığını söyledi. Ahmet Hakan, bilmeden konuşmanın daha kötü sonuçlara yol açtığını ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kelime-i şehadet tartışmalarına dair eleştirileri cevapladı. Hakan, Erbaş'ın kelime-i şehadeti eksik okuduğu iddialarını yanlış bulduğunu belirtti. Ali Erbaş’ın kelime-i şehadetinde bir sorun olmadığını vurgulayan Hakan, eleştirilerin cehaletten kaynaklandığını söyledi. Ahmet Hakan, bilmeden konuşmanın daha kötü sonuçlara yol açtığını ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kelime-i şehadeti bilmediğini söyleyip alay ediyorlar.

*

Açtım, baktım:

Ali Erbaş’ın okuduğu kelime-i şehadette hiçbir sorun yok.

*

Erbaş, “abduhu ve resulühü” demiyor, sadece “resulühü” diyor. Yani “kulu ve elçisi” demiyor, sadece “elçisi” diyor.

Bu da kelime-i şehadettir.

*

Bilmemek kötü ama bilmediğini bilmemek çok daha kötü."

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Yorumlar

Nur

Azınlık iyice tozuttu huni takıp gezsinler artık diyanet işleri başkanına kelimeyi şahadetimi öğreteceksiniz yuuh vallahi Allah sizi ne hallere koyacak daha vay canına ya

Millet

La ilahe illallah, Muhammedin resulallah. Ne var ki bunda cahil herifler.
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