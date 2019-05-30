Ali Erbaş, Ümit Özat'ın başlattığı oruç tartışmasına son noktayı koydu: O durumlar dışında terk edilemez

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Basın mensupları ile iftar programında buluşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat'ın oyuncusu Pote'ye oruç tuttuğu gerekçesi ile tepki göstermesine dair konuşan Başkan Erbaş, vatandaşları dini konularda bilgilendirecek en yetkili kurumun Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu hatırlatarak, "Bu konulardaki sorular Diyanet İşleri Başkanlığı'mıza bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'na sorulmalıdır. Bu yolla daha net ve daha doğru cevaplar alınacaktır." ifadelerini kullandı.

"Oruç tutmamayı gerektiren haller en basit ilmihal kitaplarında bile yer alıyor." diyen Başkan Erbaş, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kur'an-ı Kerim'de 'yolcu ve hasta olduğunuz taktirde tutmadığınız günler sayısınca Ramazan'dan sonra tutabilirsiniz.'denilmiştir. Rabbimiz hastalığı ve yolculuğu mazeret olarak kabul ediyor. Bunun dışında bahsetmiş olduğunuz konular orucu bırakabilecek durumlar değildir."