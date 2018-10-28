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Ali Erbaş: Sistem faiz üzerine kurulmuş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, günümüzde yönetim sisteminin faiz üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Savaştırmak için örgütler kurduruluyor. Sistem faiz üzerine kurulmuş" diye konuştu.

28 Ekim 2018 Pazar 12:58
Ali Erbaş: Sistem faiz üzerine kurulmuş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sabah namazını Adapazarı şehir merkezindeki Orhan Gazi Camii’nde kıldı. Erbaş, burada cemaate namaz kıldırdıktan sonra düzenlenen ’Sabah Buluşması’ etkinliğine katıldı. Cemaate dua yaptıran Erbaş, daha sonra vaaz kürsüsüne çıkarak açıklamalarda bulundu.

"Sistem faiz üzerine kurulmuş"

Günümüzde sistemin faiz üzerine kurulduğunu belirten Erbaş, "Her taraf cehaletle dolmuştu, putlarla dolmuştu. İnsanlar pazarlarda köle olarak satılıyordu. Faiz tefecilik almış başını gidiyordu. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu, kabile savaşları vardı, ırkçılık vardı, vardı da vardı, bunların hangisi şimdi yok? Irkçılık mı yok, ırkçılıktan dolayı savaşlar mı yok, var. Hatta örgütler kurduruluyor, o örgütlerle savaşlar yaptırılıyor. Faiz mi, faizcilik mi yok? Hem de sistematik bir şekilde yapılıyor. Sistem faiz üzerine kurulmuş. Bu şekilde insanlar haramla iştigal ettiriliyor." dedi.

Konuşmasının ardından vatandaşlarla selamlaşan Erbaş daha sonra camiden ayrıldı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 12:58
  1. Ali Erbaş
  2. Faiz
  3. sabah buluşmaları

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