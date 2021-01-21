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Gündem Ali Erbaş: Güçleri birleştirdiğimiz zaman başarıyı yakalamak daha kolay oluyor
Gündem

Ali Erbaş: Güçleri birleştirdiğimiz zaman başarıyı yakalamak daha kolay oluyor

Diyanet, ilahiyat ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün iç içe geçmiş üç kurum olduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Güçleri birleştirdiğimiz zaman başarıyı yakalamak daha kolay oluyor’’ ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 16:15:00 -
Ali Erbaş: Güçleri birleştirdiğimiz zaman başarıyı yakalamak daha kolay oluyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet, ilahiyat ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün iç içe geçmiş üç kurum olduğunu belirterek, "Güçleri birleştirdiğimiz zaman başarıyı yakalamak daha kolay oluyor’’ dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, ilahiyat fakülteleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü iş birliğinde telekonferans sistemi ile beşincisi gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.

Din eğitimi ve din hizmeti vurgusu

 

Erbaş, bu üç kurum arasındaki iş birliğinin din eğitimi ve din hizmetinin daha iyi noktalara gelmesine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Erbaş, toplantının önemine değinerek, "Türkiye'de din eğitimi yapan kurumlar ve din eğitimini hizmete dönüştüren Diyanet İşleri Başkanlığı olarak buradayız. Hem ilahiyat fakültelerimiz hem ilahiyatçı rektörlerimiz hem Din Öğretimi Genel Müdürümüz ve heyeti burada. Güçleri birleştirdiğimiz zaman başarıyı yakalamak daha kolay oluyor’’ dedi.

Diyanet, ilahiyat ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün iç içe geçmiş üç kurum olduğunu ifade eden Erbaş, "Birbirimizden istifade etmemiz, birbirimizle birikimlerimizi paylaşmamız, sık sık bir araya gelmemiz, problemlerimizi görüşmemiz, müzakere etmemiz önem arz ediyor. Konularımızı ne kadar çok müzakere edersek doğru din hizmetini halkımıza yansıtma noktasında daha önemli işler yapmış oluruz’’ şeklinde konuştu.

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