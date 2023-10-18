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Gündem Ali Erbaş açıkladı! Ülke genelinde sala okunup gıyabi cenaze namazı kılınacak...
Gündem

Ali Erbaş açıkladı! Ülke genelinde sala okunup gıyabi cenaze namazı kılınacak...

Yeniakit Publisher
2023-10-18 01:08:00 -
Ali Erbaş açıkladı! Ülke genelinde sala okunup gıyabi cenaze namazı kılınacak...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.

Katil İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalaması, İslam dünyasını ayağa kaldırdı.

Yapılan alçak saldırıda en az 500 sivil hayatını kaybetti.

Saldırıdan sonra açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hayatını kaybeden Filistinli Müslümanlar için Türkiye genelinde gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.

“İsrail'in Filistin’de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyâbî cenaze namazı kılınacaktır”

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